Deelnemers 'Down the Road' fuiven voor De Warmste Week

Binnenkort vertrekken Dieter Coppens en Kevin, die te zien was in het eerste seizoen van 'Down the Road', speciaal voor De Warmste Week naar Rusland, om vervolgens terug naar Vlaanderen te liften. Met hun actie, die 'Down the Snow' heet, zamelen ze geld in voor GimmeShelter, een vzw die zich inzet voor daklozen.

