Deelnemer overlijdt op loopwedstrijd in Zoniënwoud 04 februari 2020

Een loper die zondag heeft deelgenomen aan de wedstrijd 'Les Hivernales' in het Zoniënwoud, is tijdens de race overleden. Dat meldt organisator Racing Club de Bruxelles. Vlak voor het einde van de wedstrijd zakte het slachtoffer om een nog onbekende reden in elkaar. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar zij konden niets meer doen. Racing Club de Bruxelles, die de loopwedstrijd al voor de veertigste keer organiseerde, is aangeslagen. In totaal namen zo'n 2.000 mensen deel aan de race.