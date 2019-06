Exclusief voor abonnees Deelfietsen 'Billy Bike' gratis op zondag 19 juni 2019

Billy Bike, het Brusselse platform voor elektrische deelfietsen, zal zijn fietsen elke zondag gratis ter beschikking stellen tot het eind van de zomer. Het platform zal alle ritten korter dan 20 minuten automatisch en volledig terugbetalen aan gebruikers. Op die manier wil Billy Bike zo veel mogelijk mensen motiveren om elektrisch fietsen in Brussel zelf te beleven. Billy Bike heeft momenteel 150 'free-floating' elektrische deelfietsen die circuleren in Brussel. Een andere speler, Swapfiets, gaat intussen naast gewone fietsen ook elektrische fietsen ter beschikking stellen in Antwerpen en Brussel. Swapfiets zegt het eerste bedrijf te zijn dat in meerdere landen een maandelijks opzegbaar abonnement voor e-bikes introduceert. De fiets in kwestie heeft een uitneembare batterij en een middenmotor die tot een snelheid van 25 kilometer per uur ondersteunt. (PHG)

