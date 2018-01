Deel miljoenenbuit van Ritz-overval is terecht 00u00 0

Een deel van de gestolen juwelen die werden buitgemaakt bij de overval op het Ritz-hotel in Parijs, is teruggevonden. De politie kon drie van de vijf vermoedelijke overvallers arresteren, en daar troffen ze een stuk van de buit aan. Een ander deel zat in een zak die één van de overvallers was kwijtgeraakt, zei een politiebron. De drie zijn afkomstig uit het noorden van Parijs en waren al bekend bij het Franse gerecht. Bij de overval van woensdagavond werd in totaal voor meer dan 4 miljoen euro aan juwelen gestolen. (KAV)