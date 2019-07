Exclusief voor abonnees Dedecker dreigt uit brandweerzone te stappen wegens te duur 02 juli 2019

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) dreigt ermee om met zijn gemeente Middelkerke uit Hulpverleningszone 1 te stappen door de recent voorgestelde budgettaire meerjarenplanning. "In 2014 betaalde Middelkerke nog 630.000 euro aan de brandweer, in 2025 zal dat bedrag oplopen tot 1.297.000 euro. Een verdubbeling in tien jaar is onaanvaardbaar", zegt Dedecker. Hij wil het budget drastisch laten herzien en besparen op verschillende domeinen, al wordt dat samen met de andere burgemeesters onderhandeld in de zoneraad.

