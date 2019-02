Decorbouwer van Tomorrowland en Plopsaland legt boeken neer 01 februari 2019

00u00 0

De vaste decorbouwer van Tomorrowland en Plopsaland legt de boeken neer. Neverland Themepark Projects uit Aalst was in 1997 gegroeid uit de creativiteit van carnavalisten die meer wilden doen dan alleen praalwagens bouwen. Zaakvoerder Kurt Heerman en zijn collega's bouwden mee aan Plopsaland, Disneyland Paris, Bellewaerde Park, Boudewijn Seapark, Walibi, de Efteling... En ook voor Tomorrowland leverden ze regelmatig decors - al sinds de start van het festival in 2005. "Ik herinner me nog dat die jongens van Tomorrowland ons prijs kwamen vragen", vertelde Heerman in 2014. "Toen ik 10.000 euro voorstelde, was hun reactie: 'Hoe gaan we dat betalen?'" Dit jaar zal het festival een andere decorbouwer moeten zoeken. Ondertussen kreeg de curator al een potentiële overnemer aan de lijn, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat een optie is. Volgens curator Philippe Baillon ligt de oorzaak van het faillissement in de onregelmatigheid van de orders. Het is een sector met veel concurrentie uit Oost-Europa.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN