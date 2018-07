Declercq ziek en geëmotioneerd naar huis 25 juli 2018

De Alpen had hij feilloos overleefd. Helaas sneuvelde Tourdebutant en werkmier-van-de-eerste-negen-dagen Tim Declercq (29) gisteren tijdens de eerste Pyreneeënetappe. "Ziek", meldde ploegdokter Toon Cruyt. "Sinds maandagavond pas. Zó jammer." Ook 'roomie' Yves Lampaert was er van onder de voet. "Tim had veel last van maag en darmen", verduidelijkte de Belgische kampioen. "Koorts had hij niet, maar hij voelde zich echt misselijk. Geen kracht, geen eetlust, die symptomen." Mogelijk een maagontsteking, volgens de dokter. (JDK)