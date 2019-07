Exclusief voor abonnees Declercq verlengt bij Deceuninck-Quick.Step 04 juli 2019

Tim Declercq (30) en Deceuninck-Quick.Step blijven elkaar trouw. De meesterknecht zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot eind 2021. "Tim heeft al bewezen dat hij een echte teamplayer is die alles geeft en waarop je altijd kan vertrouwen. Deze verlenging was een logische stap", verklaart ploegleider Patrick Lefevere. 'El Tractor' fietst sinds 2017 bij 'The Wolfpack' en is blij dat hij zijn "droom kan blijven beleven". (GVS)