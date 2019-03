Declercq mist eerste profzege met 300 meter 06 maart 2019

00u00 0

Ei zo na had niet Sénéchal maar Tim Declercq (29) zijn eerste profzege gepakt in Dour. Nadat hij in de finale al hard had gewerkt, sprong de West-Vlaming op anderhalve kilometer van de streep weg uit de kopgroep van tien. Hij leek te gaan winnen, maar de ploegmaats van Lars Boom reden het gat nog toe. Op 300 meter van de streep werd Declercq overrompeld. "Het liep nog omhoog en er stond tegenwind in die laatste kilometer", zuchtte de renner, die uiteindelijk zevende eindigde. "Ik zag dat ik nog 420 watt duwde, maar wist dat ik er 460 nodig had. Ik raakte er niet meer aan, ik had vlak ervoor nog op kop gereden voor de ploeg."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN