Deceuninck wil vier keer meer recycleren 01 februari 2019

Deceuninck, bekend van de PVC-raamprofielen, heeft in Diksmuide een nieuwe recyclagefabriek in gebruik genomen, die toelaat om op termijn tot 45.000 ton PVC per jaar te recycleren. Dat komt neer op een verviervoudiging van de huidige capaciteit en dat maakt van de fabriek de grootste PVC-recyclagesite van West-Europa. Het te recycleren materiaal zal afkomstig zijn van eigen productieafval, de snijresten van klanten en de enorme hoeveelheid PVC-ramen van de eerste generatie die de komende jaren geleidelijk aan vervanging toe zijn.

