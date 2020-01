Exclusief voor abonnees Deceuninck-Quick.Step rekent op Bennett in Tour Down Under 09 januari 2020

00u00 0

Deceuninck-Quick.Step trekt met zijn aan- winst Sam Bennett naar de Tour Down Under (21-26 januari). Drie van de zes etappes zullen daar waarschijnlijk op een massasprint uit- draaien en zijn dus spek voor de bek van de Ierse kampioen. Bennett krijgt zijn lead-out Shane Archbold mee en met João Almeida en Mattia Cattaneo zitten er nog twee nieuw- komers in de selectie. Devenyns, Keisse en de Deen Mørkøv maken 'The Wolfpack' com- pleet. (TLB)

