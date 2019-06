Exclusief voor abonnees Deceuninck-Quick.Step boven in Hammer Series 11 juni 2019

Deceuninck-Quick.Step won dit weekend de tweede manche van de Hammer Series in Nederlands Limburg. Nadat Remco Evenepoel in de Hammer Climb van vrijdag zijn ploeg haast in zijn eentje de zege bezorgde, won The Wolfpack een dag later op een al even indrukwekkende manier dankzij een sterke Fabio Jakobsen de Hammer Sprint. Mitchelton-SCOTT won met de Hammer Chase - de ploegenachtervolging - het slotonderdeel, maar de eindoverwinning van Deceuninck-Quick.Step kwam niet meer in gevaar. "We waren vanaf dag één consistent, reden zoals wel vaker zeer attractief en de jongens verrichtten tactisch gezien perfect werk", blikte ploegleider Tom Steels tevreden terug. (GVS)