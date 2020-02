Exclusief voor abonnees Deceuninck met drie Belgen naar Provence 11 februari 2020

Drie ervaren Belgen en vier jongeren: dat is de bondige samenvatting van de selectie waarmee Deceuninck-Quick.Step naar de Tour de la Provence (13-16 februari) trekt. Dries Devenyns toonde in Australië al dat hij in een uitstekende conditie verkeert en zal die lijn ongetwijfeld willen doortrekken. Verder staan Iljo Keisse, Pieter Serry, Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Ian Garrison en Rémi Cavagna donderdag aan de start.

