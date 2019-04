Exclusief voor abonnees Deceuninck met bloemen voor Goolaerts 13 april 2019

Renners van het Deceuninck-Quick.Step-team hielden tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix halt bij de gedenkplaats voor Michael Goolaerts. 'Goolie' kwam vorig jaar tijdens Parijs-Roubaix om het leven op de kasseienstrook van Viesly naar Quiévy. Dat is kasseistrook nummer 27 van 29 in totaal. De jonge renner overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. De sector heeft nu ook de naam van Michael Goolaerts gekregen. Dat zal zondag de derde kasseistrook in de race zijn.

