Decennium vol succes en controverse 2010 13 december 2018

00u00 0

In januari wordt het nieuwe wielerteam Sky Professional Cycling in Londen voorgesteld. Serge Pauwels is een van de renners van het Britse wielerproject. Op het eind van de maand boekt Chris Sutton de eerste zege van Team Sky in de zesde rit van de Tour Down Under. Een maand later volgt ook de eerste klassieke zege: Flecha wint de Omloop. In de Giro wint Wiggins de openingstijdrit en is hij de eerste Sky-renner die de leiderstrui mag dragen in een grote ronde.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN