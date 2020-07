Exclusief voor abonnees Decathlon verkoopt tweedehandsfietsen 10 juli 2020

00u00 0

Sportwinkelketen Decathlon biedt in verschillende filialen tweedehandsfietsen aan. Met het project wil de keten relatief jonge fietsen - van de eigen merken, welteverstaan - die in onbruik zijn geraakt, overkopen, herstellen en in de winkels opnieuw aanbieden.

