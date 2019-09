Exclusief voor abonnees Decathlon stapt in online fietsspecialist 05 september 2019

Decathlon heeft een belang genomen in Alltricks, een Franse webwinkel die gespecialiseerd is in de online verkoop van fietsen en fietsonderdelen. Hoe groot dat belang is, werd niet bekendgemaakt. Het bedrijf schrijft enkel dat het alle aandelen overneemt die de fondsen 123IM, EntrepreneurVenture, Financière de la Gommerie, PartechPartners en Sonorfi tot nu in handen hadden. Verder beklemtoont Decathlon dat Alltricks-oprichter en CEO Gary Anssens "een aanzienlijk deel van de aandelen én zijn totale autonomie behoudt". Alltricks realiseerde in 2018 een omzet van 65 miljoen euro en verwacht die dit jaar te verhogen tot 80 miljoen euro. Het bedrijf verkocht aanvankelijk enkel fietsen en aanverwante producten, maar later werd het aanbod uitgebreid naar artikelen voor andere activiteiten, zoals wandelen en hardlopen. Decathlon zag zijn omzet afgelopen jaar wereldwijd wel toenemen, maar verloor marktaandeel in Frankrijk.

