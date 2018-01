Decarli out tot einde seizoen, Poulain enkele matchen Nieuwe verdedigers geen luxe 30 januari 2018

Naast de komst van Alexander Scholz, werd gisteren zoals aangekondigd ook de transfer van de Kroatische centrale verdediger Matej Mitrovic (24) afgerond. Club huurt hem voor een half jaar van Besiktas en bedong uiteindelijk ook een aankoopoptie die volgens de Turkse pers maar liefst 4,5 miljoen zou bedragen. Geen overbodige luxe, twee nieuwe verdedigers, omdat naast Benoît Poulain nu ook Saulo Decarli geblesseerd uitviel. De Zwitser wordt geopereerd aan de achillespees en is meteen out tot het einde van het seizoen. Ook Poulain is niet meteen terug, hij staat met een probleem aan zijn adductoren nog enkele matchen aan de kant. (WDK)