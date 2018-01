Decarli nog eens in basis, blessure Poulain? 26 januari 2018

Denswil was gisteren geschorst en dus mocht Decarli voor het eerst sinds begin december nog eens opdraven. Toen werd de Zwitser in Eupen al na een halfuur geslachtofferd tijdens een erbarmelijke eerste helft van Club. Decarli sukkelt sinds de winterstop met overbelasting aan de achillespezen, maar was wel voldoende fit om te starten. Halverwege bleef Poulain op zijn beurt in de kleedkamer. De Fransman had last aan de adductoren. Afwachten of hij zondag in actie kan komen tegen AA Gent. Leko schakelde om naar een viermansdefensie, met Tomecak op rechts en Cools op links. (TTV)

