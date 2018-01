Decarli fit, record voor Simons? 25 januari 2018

Leko kan geen beroep doen op de geschorste Denswil, maar recupereert vanavond wel Decarli. De Zwitser kampte de voorbije weken met overbelasting, maar is voldoende fit om aan de aftrap te verschijnen: "Afwachten of hij de hele match kan spelen", aldus Leko. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Simons mogelijk een nieuw record vieren. In geval van speelminuten zou Simons op zijn 41ste de oudste veldspeler ooit worden in onze competitie - een record dat voorlopig op naam staat van Vital Borkelmans. Die was 40 jaar, 11 maanden en 14 dagen oud toen hij een laatste keer met Cercle in de hoogste afdeling uitkwam. (TTV)