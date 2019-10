Exclusief voor abonnees Decaluwé heeft niet het gevoel dat hij bespioneerd is tijdens China-trip 21 oktober 2019

Tegen het advies van Staatsveiligheid in is de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé naar China getrokken voor een tiendaagse studiereis, samen met zes burgemeesters en dertien korpschefs. Het gezelschap werd er ontvangen met een militaire parade en bezocht onder meer de hoofdkwartieren van smartphonefabrikant Huawei en e-commercegigant Alibaba. In Shanghai ging de delegatie de werking van een cameraschild bezichtigen. Nochtans was er dus een negatief advies van Staatsveiligheid, dat vooral zwaar tilt aan het bezoek aan Huawei - door westerse veiligheidsdiensten gezien als een 'spionage-instrument' van de Chinese overheid. Decaluwé reageert verbaasd. "Er is ons nooit een verbod opgelegd. Ik heb ook niet het gevoel dat ik er bespioneerd ben." (CMG)

