Debuut voor Tomecak? 20 januari 2018

00u00 0

Limbombe is zondag geschorst en dus moet Leko sleutelen. Eén van de mogelijkheden is dat nieuwkomer Ivan Tomecak, zoals hij dat in de oefenmatch tegen Groningen vorige week gedaan heeft, de plaats van Limbombe inneemt op links: "Hij heeft kwaliteit en ervaring, maar is nog maar tien dagen bij ons", aldus Leko over de vleugelspeler. Een andere optie is dat Clasie en Nakamba samen in een ruit op het middenveld spelen en Cools op de rechtsachter postvat in een 4-4-2. Leko: "Dat kan zeker, maar eigenlijk is het systeem niet het belangrijkste. Voor mij telt meer de manier van voetballen en de filosofie." Vijf spelers riskeren tegen Gent geschorst te zijn als ze op de Bosuil geel krijgen. Naast invaller Decarli moeten ook Vormer, Nakamba, Diaby én Denswil uitkijken voor een vijfde boeking

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Leko

sport

sportdiscipline

voetbal

Limbombe

Nakamba