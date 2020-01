Exclusief voor abonnees Debuut voor jongste Limbombe (18) 20 januari 2020

Na Stallone (28) en Anthony (25) heeft nu ook de jongste, Bryan Limbombe, zijn eerste speelminuten in eerste klasse vergaard. De 18-jarige flankaanvaller kwam in de slotfase Jere Uronen vervangen, een mooie beloning voor zijn sterke oefenstage in Benidorm. Limbombe was zelfs nog dicht bij een goal, maar botste op Bossut. "Mijn broers zullen zeker trots zijn op mij. We motiveren mekaar constant, ze zeggen dat ik het meeste talent heb." (KDZ)