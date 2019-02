Debuut Sacoor in Amerika 25 februari 2019

Jonathan Sacoor heeft in Fayetteville, Arkansas, zijn eerste wedstrijd over 400m in zaal gelopen. De student van de universiteit van Tennessee werd tweede van zijn reeks in 47.42 op bijna een halve seconde van zijn besttijd van 46.95. Sacoor werd daarmee twintigste op 36 - voor de finale was 46.73 nodig. Nog in Fayetteville sprong de Zweed 'Mondo' Duplantis een nieuw PR indoor van 5m92 met de polsstok. Renaud Lavillenie geeft wegens blessure forfait voor het EK indoor. (VORE)