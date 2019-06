Exclusief voor abonnees Debuut op nationale feestdag 14 juni 2019

Wie Eden Hazard voor het eerst wil zien schitteren in het shirt van Real zal er zijn slaap voor moeten laten. Op de Belgische nationale feestdag begint hij eraan bij de Koninklijke tijdens een oefenwedstrijd tegen Bayern München om 2u in Houston. Op 24 juli oefent hij om 1u in Maryland tegen Arsenal. De roadtrip door de VS eindigt op 27 juli met de eerste Madrileense derby tegen Atlético in New York. Drie dagen later, op 30 juli, neemt Real in München deel aan de de Audi Cup. Real Madrid begint tegen Tottenham. Een dag later wacht Bayern of Fenerbahce. (KDZ)