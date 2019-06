Exclusief voor abonnees Debuut Clement wordt doelpuntenkermis 24 juni 2019

00u00 0

Club Brugge, voor het eerst onder de nieuwe coach Philippe Clement, nam het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen tweedeprovincialer FC Heist. Dat de bordjes aan de rust slechts op 0-3 hingen, kwam niet alleen door de vele missers van Club, maar vooral door puik keeperswerk van Maertens. Opvallend was dat Club voor het eerst in tijden met vier verdedigers speelde en dat voor rust vooral de linkerflank heel actief en moeilijk te stoppen was. In de tweede helft was het de rechterflank die zwaar uithaalde, met twee doelpunten van Charles De Ketelaere, waarna Heist een strafschop kreeg toen één van de aanvallers neergetrokken werd door Ngonge. Naar het einde toe bezette Club de helft van Heist met nog doelpunten van Schoonbaert, Ngonge en tweemaal Jelle Vossen. (RBB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

Ngonge

Heist