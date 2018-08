Debuterende David Redder in nood 06 augustus 2018

Veertien minuten. Meer had Jonathan David niet nodig om bij zijn debuut meteen zijn eerste goal te maken voor AA Gent. Jonathan wie? Jonathan David, 18 jaar, Canadees met Haïtiaanse roots. Pas in januari door Gent weggehaald bij de Ottawa Gloucester Hornets en na een sterk halfjaar bij de beloften overgeheveld naar de A-kern. "Jonathan toonde zijn koelbloedigheid", aldus Vanderhaeghe. "Hij schiet de bal binnen zoals iemand met heel veel ervaring. Jonathan is een talent. Een beetje timide, een beetje stilletjes, maar ook erg zelfbewust. Hij heeft een eigen wil, waarmee hij toont dat hij ervoor wil werken. Hij is ook leergierig. Hij heeft geen enkele training gemist in de voorbereiding. Dat geeft aan dat hij ook fysiek sterk is op zijn 18. En hij heeft een neus voor goals." Het zegt ook iets dat Vanderhaeghe zijn kern vorige week flink afslankte, maar David behield, ondanks de concurrentie van Kubo, Awoniyi en straks ook Kvilitaia in de spits: "Omdat die jongen toont dat hij uit het goeie hout gesneden is." (RN)

