Debutant Campener als eerste Belg aan de slag EK ATLETIEK IN BERLIJN 06 augustus 2018

Het is een debutant die vandaag in Berlijn de spits afbijt voor de 34 Belgen: Corentin Campener. Een 27-jarige verspringer uit Doornik die pas op 25 juli, bij zijn allerlaatste poging met 7m98 - goed voor een persoonlijk record - in het Franse Castres voldeed aan het minimum van 7m95. Een hele opluchting voor Campener, die twee jaar terug één centimeter tekortkwam voor het EK in Amsterdam. Vandaag tijdens de kwalificaties hoopt hij de finale te bereiken, waar alleen de top 12 aan meedoet. Een hele opgave, want Campener staat pas 26ste op de ranking. "Mijn seizoen is nu al geslaagd, maar als atleet wil je altijd méér", zei Campener, die zijn studies LO heeft afgerond en rondkomt van lessen atletiek. (VH)

HLN