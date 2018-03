Deborahs moment van de waarheid 29 maart 2018

Vorige week zagen we hoe hondstrouwe Tim - die de eerste acht afleveringen van 'Temptation Island' niet kon zwijgen over zijn Deborah - plots een bocht van 360 graden maakte en in de armen van verleidster Cherish belandde. Vanavond is het tijd voor het vierde kampvuur, en dat slaat in als een bom. Deborah gaat door het lint wanneer ze ziet wat 'Timptation' in het andere resort allemaal uitvreet. Wat ze een paar uur eerder niet wilde geloven, is werkelijkheid geworden. Intussen is Cherish bij Tim ingetrokken en worden alle sporen van Deborah vakkundig uit zijn kamer verwijderd. (DBJ)

