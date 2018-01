Deboosere voorspelt per ongeluk opnieuw storm 00u00 0

Kijkers van het weerbericht op Eén kregen gisteravond even de schrik te pakken, toen Frank Deboosere alwéér een hevige storm voorspelde met code oranje, net als dinsdagavond. Maar niet alleen de storm bleek dezelfde - ook het weerbericht was identiek aan dat van de dag ervoor. "Een vervelende vergissing", reageert woordvoerder Hans Van Goethem. "Elk programma krijgt bij ons een specifiek nummer waaraan de beelden gekoppeld worden. Dat gebeurt kort voor de uitzending. Deze keer zat het beeldmateriaal van dinsdag aan het programmanummer gekoppeld en leek het dus alsof Frank Deboosere exact dezelfde storm aankondigde." Even later werd het juiste weerbericht getoond. (JDB)

