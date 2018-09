Debjani loopt 3de Belgische tijd op 1.500m 03 september 2018

Op de ISTAF-meeting in Berlijn heeft Ismael Debjani stevig uitgepakt. In zijn laatste race van het zomerseizoen liep hij naar 3:34.40 op de 1.500m. Daarmee bleef Debjani slechts 7 tienden boven zijn eigen nationale record en liep hij de derde Belgische prestatie aller tijden - ook Christophe Impens liep met 3:34.14 ooit sneller. Timothy Cheruiyot won in 3:32.37. Debjani hield onder meer Iguider, Willis, Wote en Manangoi achter zich. (TVDH)