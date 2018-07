Debjani dwingt EK-ticket af 02 juli 2018

Ismael Debjani, Belgisch recordhouder op de 1.500m, is terug van weggeweest. In de Diamond Leaguemeeting van Parijs versierde hij met een chrono van 3:35.71 een ticket voor het EK in Berlijn. Hij bleef ruim onder de limiet van 3:38.10. Zijn vorm doet deugd na maanden blessureleed aan de voet en de knie, die het einde van het seizoen 2017 en de afgelopen winterperiode verknalden. "Vandaag begint mijn seizoen echt. Vanaf nu kan het alleen nog beter", zei een gelukkige Debjani.

