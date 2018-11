Dealers verkopen pillen met pesticide op Tomorrowland 29 november 2018

00u00 0

Vier Italianen hebben zich in de Antwerpse rechtbank moeten verantwoorden omdat ze afgelopen zomer gevaarlijke pillen dealden op Tomorrowland. Onderzoek in het labo wees uit dat een van de gevonden pilletjes geen MDMA, maar pesticiden bevatte. De procureur vindt dat er spake is van bedrog en vervolgt het viertal voor oplichting. Ze riskeren telkens één jaar cel en 800 euro boete.