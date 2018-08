Dealer van pas 18 heeft gsm met 8.000 drugsberichten 21 augustus 2018

Een amper 18-jarige dealer uit Oostende riskeert 18 maanden cel voor een drugshandel die hij het voorbije jaar opzette in Brugge. Hoewel er in één van z'n vier gsm's liefst 8.000 druggerelateerde berichten werden aangetroffen, minimaliseerde M.O. tijdens z'n verhoor de feiten. Uiteindelijk ging hij toch door de knieën en bekende hij dat hij sinds enkele maanden cannabis, hasj, xtc en coke dealde aan de Smedenpoort. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij daarmee 14.650 euro winst. De speurders kwamen de handel van O. op het spoor door de verdwijning van een minderjarige. Tijdens een huiszoeking in dat dossier troffen ze in de studio van de jonge dealer de vier gsm's aan, wat cannabis, coke en 200 kleine plastic zakjes. (SDVO)

