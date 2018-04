Dealer steekt schuld op schoonmoeder 14 april 2018

Je schoonmoeder, wat moet je ermee? Haar als zondebok gebruiken, vond een 27-jarige drugsdealer uit Gent die gisteren terechtstond voor de verkoop van cocaïne en cannabis. Onder meer bij zijn vriendin thuis werd er wiet aangetroffen. "Niet van mij", zei hij tegen de rechter. "De cannabis is van mijn schoonmoeder. Zij gebruikt veel - problematisch veel, eigenlijk." De twintiger riskeert één jaar cel en 8.000 euro boete. Volgens het parket maakte hij zo'n 30.000 euro winst. Zelf gaat hij voor de vrijspraak. Of hij nog welkom is bij zijn schoonmoeder, is niet bekend. (OSG)