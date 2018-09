Dealer steekt per ongeluk drugsgeld in brand in BBQ 07 september 2018

Een cannabisdealer uit Brugge had dit voorjaar dubbele pech. Hij stak per ongeluk 3.000 euro drugsgeld in brand in z'n barbecue en werd korte tijd nadien opgepakt door de politie. De naam van Hans V.G. (28) dook op in een Dendermonds onderzoek naar twee Nederlandse dealers. De twintiger was één van hun afnemers en hield er ook zelf een handeltje op na. In enkele maanden tijd verkocht hij zo'n 4 kilo cannabis. "Hij kocht de drugs per kilo", sprak de procureur. "Kort voor z'n arrestatie waren er al afspraken om die hoeveelheid op te drijven tot 3 kilo. V.G. had het geld voor de koop verstopt in z'n barbecue, maar dat liep verkeerd af." Bij een huiszoeking troffen speurders cannabis aan onder het park van z'n dochtertje en in een kast naast de babyvoeding. Er hangt de dealer nu 2 jaar cel boven het hoofd. Hij riskeert ook 50.000 euro aan winsten te moeten terugbetalen. Vonnis op 4 oktober. (SDVO)

