Dealer laat baby met joint poseren: 1 jaar cel 28 juni 2019

Omdat hij het 'cool' vond, liet een dealer uit Oostende zijn pasgeboren zoontje met een joint poseren voor een foto. De politie vond het beeld bij onderzoek in de gsm van de 22-jarige T.D. "Ronduit walgelijk", aldus de procureur. De dealer werd veroordeeld tot 1 jaar cel en moet 12.500 euro drugsgeld terugbetalen. Hij verkocht cannabis, ook aan minderjarigen. T.D. ontkende: "Ik vroeg altijd eerst de leeftijd." Zijn vriendin Q.V. stond terecht omdat zij joints had gerookt in ruimtes waar ook de baby aanwezig was, maar zij kreeg opschorting van straf. (JHM)