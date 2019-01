Dealer hakt misnoegde klant pink af 11 januari 2019

00u00 0

"Je hebt mijn maat Provençaalse kruiden geleverd in plaats van wiet. Geef hem zijn geld terug!" Meer was er niet nodig om een 21-jarige dealer uit Oostende door het lint te doen gaan. Dat gebeurde voor het huis van de 'beschuldigende' vriend van de klant in Eernegem (Ichtegem). Zwaaiend met een bijl stapte Dimi V. op de 23-jarige man af. Die verweerde zich, waarop de dealer z'n pink afhakte. In het ziekenhuis konden de dokters de vinger gelukkig nog redden. Dimi V. riskeert 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. (SDVO)