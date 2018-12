Dealende vader verstopt revolver in spelletjesdoos en coke bij snoepjes: 2 jaar cel 22 december 2018

Een 31-jarige vader uit Maasmechelen dealde niet alleen drugs in het bijzijn van zijn twee kinderen van 5 en 6 jaar jong, hij verstopte ook een geladen revolver met 14 losse kogels in een schaakbord dat in de woonkamer op de salontafel lag. "Beseft u wel waar u mee bezig bent?", vroeg de rechter. "Uw kinderen kunnen die spelletjesdoos gewoon opnemen en het wapen gebruiken!" De dertiger verstopte de cocaïne in kleine snoepjesdozen die op het terras gewoon op een tafel onder een partytent stond. De rest van de drugs bewaarde hij in de oven. Toch beweerde V. dat zijn kinderen daar geen last van hadden. De rechter veroordeelde de Maasmechelaar, die ook met zijn elektriciteitskast had gesjoemeld, tot een celstraf van 2 jaar en 5 maanden en een boete van 10.000 euro. Hij hield ook rekening met eerdere veroordelingen van de dertiger. "De man heeft een zeer agressieve ingesteldheid. Die toont aan dat hij de stap om effectief naar het gebruiksklare wapen te grijpen zonder enige wroeging snel zou zetten." (VCT)

