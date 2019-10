Exclusief voor abonnees Dealende actrice riskeert ondanks tranen 2 jaar cel 11 oktober 2019

De Antwerpse procureur eist 2 jaar cel en 8.000 euro boete tegen de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (43). Grives, bekend van onder meer 'Flikken Maastricht', werd op 21 juli samen met twee Amerikaanse vriendinnen gecontroleerd aan de ingang van het dancefestival Tomorrowland. De actrice had cannabis, xtc, MDMA, cocaïne en ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik. Er volgde een huiszoeking in het logement van het trio. "Daar opende zich de grot van Ali Baba", zei de procureur. "Een arsenaal aan drugs lag er open en bloot: 77 xtc-pillen, 1,80 gram hasj, 11,2 gram cocaïne, 11,8 gram amfetamine, 9,8 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,9 gram GHB en 1,20 gram cannabis." Grives zei dat ze wou experimenteren omdat ze in een film een drugsbarones zou spelen. Tijdens het proces betuigde ze in tranen haar spijt voor haar "roekeloze gedrag". Vonnis op 8 november.

