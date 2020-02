Exclusief voor abonnees Deal van Veljkovic met gerecht is niet in strijd met grondwet 07 februari 2020

De spijtoptantenregeling is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist. Door de wet op de spijtoptanten kunnen verdachten een deal sluiten met het gerecht in ruil voor strafvermindering. De eerste spijtoptant is de Servische makelaar Dejan Veljkovic, die heel wat spelers, trainers en bestuursleden met wie hij buiten de lijntjes kleurde, verlinkte bij het gerecht. Twee verdachten in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal stapten naar het Grondwettelijk Hof, maar de spijtoptantenwet blijft bestaan. Het Hof zette hier en daar wel puntjes op de i. Zo moet de afspraak tussen het parket en de spijtoptant voortaan meteen in het strafdossier zitten.

