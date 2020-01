Exclusief voor abonnees Deal springt af: zakenman betrapt met materiaal om been van Rodania-baas te breken 21 januari 2020

Een Gentse politiepatrouille heeft een waanzinnig plan verijdeld om de CEO van Rodania, Wouter Longueville, af te persen. In een auto vonden ze een bijl, een snoeischaar, een jachtmes, een baseballknuppel, plakband, snelbinders en een blinddoek. Materiaal dat blijkbaar moest dienen om de Rodania-baas een lesje te leren. De chauffeur van de wagen, een Vlaming die in Barcelona baas is van een horlogebedrijf, vertelde dat hij een deal had gesloten met Longueville, maar dat die niet was doorgegaan. "Ik had meer dan 734.000 euro nodig om uit de schulden te raken", biechtte de bedrijfsleider op. "Daarom ben ik zo stom geweest om mijn geld te komen vragen." Hij liet zich daarvoor vergezellen door twee zware jongens, maar beweert dat hij zijn plannen al had afgeblazen op het moment dat ze onderschept werden. "Want één van mijn kompanen zei dat we geen vingers mochten afsnijden, maar dat we wel een been zouden moeten breken. Dat werd me te reëel." Op 3 februari kent de man zijn straf.

