Deal over sancties langdurig zieken 07 mei 2018

00u00 0

De federale regering heeft een akkoord bereikt over sancties voor bedrijven die onvoldoende inspanningen leveren om langdurig zieken weer aan de slag te krijgen, en voor zieken die daartoe niet genoeg initiatief nemen. Er worden meer gradaties ingebouwd dan initieel voorzien. Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat re-integratie mogelijk is, moet de werkgever een plan opstellen. Maar hij krijgt ook de mogelijkheid om te motiveren waarom re-integratie niet mogelijk is. In die gevallen volgt er geen straf. Als een bedrijf met meer dan

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN