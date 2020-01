Exclusief voor abonnees Deadline voor financiële hulp nadert voor terreurslachtoffers 22 januari 2020

00u00 0

Slachtoffers van terrorisme kunnen bij de overheid financiële hulp aanvragen. Ze krijgen daarvoor drie jaar vanaf de datum dat de feiten officieel erkend zijn als terrorisme. Voor bepaalde slachtoffers loopt die termijn binnenkort af: hun aanvragen moeten vóór 18 maart 2020 zijn ingediend, zo laat de FOD Justitie weten. Op 15 maart 2017 werden 13 aanslagen in België en het buitenland erkend als terrorisme. Het gaat onder meer om de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek, en de aanslag op het Joods museum van mei 2014 in Brussel. Maar ook de aanval van 26 juni 2015 op het strand van Sousse in Tunesië en de aanslag in Nice op de Franse nationale feestdag in 2016 zitten ertussen. De deadline voor slachtoffers van deze feiten is dus 18 maart. Ook na- en naastbestaanden kunnen financiële hulp aanvragen. De Commissie voor Financiële hulp heeft in totaal al meer dan 4 miljoen euro toegekend en er zijn al meer dan 1.000 dossiers in behandeling.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis