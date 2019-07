Exclusief voor abonnees Deadline nadert voor transfer Lukaku 30 juli 2019

Donderdag wordt D-day in de transfersoap rond Romelu Lukaku. Tot dan krijgt de speler van Manchester United de tijd om zijn overgang naar Inter te regelen. Logischerwijs maakte de Rode Duivel (26) geen deel uit van de 26-koppige kern die Ole Gunnar Solskjaer selecteerde voor de trip naar Noorwegen. In het kamp van Lukaku valt te horen dat een deal nog niet in de lucht hangt, maar dat Inter zich voorbereidt voor zijn laatste push: een bod van 70 miljoen euro plus bonussen. De Italiaanse club staat in constant contact met Man United, dat hoopt op minstens 85 miljoen euro. Omdat United genoeg tijd wil om met de centen van Lukaku een bijkomende aanvaller aan te trekken, stelden ze nu een deadline in. "We hebben nog altijd geen akkoord gevonden", zegt Interdirecteur Marrotta. "We hebben een belangrijk bod uitgebracht, maar we werken nog steeds aan een oplossing. Ik kan niks voorspellen. Voetbal is raar." Ondertussen mengt Juventus, ook nog altijd op zoek naar een spits, zich in de debatten. (KTH)

