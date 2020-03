Exclusief voor abonnees Deadline ligt op 2026 Flessenhals in Houthalen-Helchteren 45 jaar 05 maart 2020

In de ochtendspits moeten zowat 50.000 wagens tegelijk richting Hasselt. 's Avonds hetzelfde probleem in omgekeerde richting. Gevolg: tweemaal daags immens fileleed ter hoogte van Houthalen-Helchteren. Een oplossing zoeken ze al sinds 1975. Omleidingswegen, bruggen en tunnels: alles is geopperd, niets kwam ervan in huis. Klachten van groene groeperingen verhinderden bijvoorbeeld dat er een weg door natuurgebied werd getrokken. Vandaag liggen nog steeds zeven concrete pistes op tafel, met de focus op tunnels: onder twee dorpskernen of onder natuurgebied. Als het van de Limburgse minister Lydia Peeters afhangt, ligt de deadline op 2026. (MMM)