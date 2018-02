De zoo vroeger en nu 24 februari 2018

00u00 0

Nog meer dieren - maar dan zéker echte - bevolken 'Leve de zoologie!', het boek bij de gelijknamige één-reeks van reportagemaker Arnout Hauben over de zoo van Antwerpen. Precies 175 jaar na de opening duikt Hauben deze 'schatkist vol verhalen' in, om bij een handvol huidige en vroegere medewerkers de mooiste anekdotes bijeen te sprokkelen. Over de chimpansee die champagne dronk bijvoorbeeld, de directeur die de beste taxidermist van Europa was, en de Witte Brigade die tijdens WOII echte en vermeende collaborateurs in de kooien opsloot. Het boek is rijkelijk geillustreerd met tientallen foto's uit de tv-serie en het archief van ZOO Antwerpen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN