De zonnebloem is al lang niet meer te zien

Een indrukwekkend zicht in de tuin van Jeroen Van Ranst in Brasschaat. Naast zijn tuinhuis had hij enkele zonnebloemen geplant in het voorjaar. De perfecte locatie blijkbaar, want de bloemen zelf kan hij al lang niet meer zien. "Het grootste exemplaar is zo'n 5,75 meter groot", vertelt hij. "Ik heb nu een grote ballon bovenaan gehangen die als vogelverschrikker moet dienen. Als ik kan vermijden dat er vogels op de bloem gaan zitten, dan haal ik de zes meter nog wel." Volgens Koen Es van de Plantentuin Meise is die lengte erg uitzonderlijk. "Het is een combinatie van uitstekende genen, een warme zomer en héél goede zorgen", zegt Koen Es. "De bloem zal regelmatig toch wat water en wat bemesting gekregen hebben." Mogelijk is de lengte een Belgisch record, maar een wereldrecord is het zeker niet. Dat staat op naam van een Duitser die vorig jaar een zonnebloem wist te kweken van iets meer dan 9 meter hoog. (VTT)

