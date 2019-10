Exclusief voor abonnees DE ZAAK DERIEMACKER 15 oktober 2019

FEITEN:

Moord. Het gerecht is ervan

overtuigd dat de beschuldigde iets

na zevenen de achterband van zijn

vrouw platstak terwijl ze Spaanse

les volgde, naar huis reed, daar

zijn gsm achterliet en vervolgens

terugkeerde naar de Handel straat

om daar zijn vrouw in een hinder-

laag op te wachten. Hijzelf pleit

onschuldig.

PLAATS VAN DE FEITEN:

Handel straat in Komen-Waasten

DATUM VAN DE FEITEN:

Dinsdagavond 10 januari 2017

ADVOCATEN VERDEDIGING:

Pol Vandemeulebroucke

en Sahil Malik

ADVOCATEN BURGERLIJKE

PARTIJ:

Christine Mussche en Lies Delie

OPENBAAR AANKLAGER:

Chantal Lanssens

VOORZITTER:

Tony Boyen

