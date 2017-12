De wondere wereld van Roger Federer 00u00 0

Roger Federer is in Perth geland voor de Hopman Cup en mocht als uithangbord meteen kennismaken met de prachtige fauna en flora van de Australische westkust. De negentienvoudige grandslamkampioen werd op weg naar de prachtige stranden van Rottnest Island door de gouverneur van Western Australia aan boord van een jacht getrakteerd op een zeevruchtenbarbecue. Eenmaal aan land speelde hij wat beachtennis met de lokale jeugd en nam hij een selfie met enkele schattige quokka's. Die kleine soort kangoeroes vonden de Zwitserse grootmeester trouwens ook wel een aardig onderwerp om van naderbij te bestuderen. "Ze zijn echt wel lief, al dacht ik vooraf eerder dat het een grote muis was in plaats van zo'n kleine kangoeroe", glimlachte Federer. Hij kreeg van de gouverneur nog een pluchen exemplaar mee naar huis. Federer mocht dan nog plaatsnemen in een helikopter om ook vanuit de lucht de paradijselijke omgeving te aanschouwen. De titelverdediger op de Australian Open begint morgen aan de zijde van Belinda Bencic aan de Hopman Cup met een partij tegen Japan. (FDW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee